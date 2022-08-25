歐洲股市周四上漲。德國公布優於預期的GDP資料，超出分析師預期，推進德國股市表現；另外歐洲央行(ECB)即將公布上次會議記錄，市場緊張情緒抑制了漲幅。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤升2.81點或0.65%，為434.87點。原油價格上漲，推進能源股上升1.2%，並來到近12周新高。
德國DAX指數升0.8%。德國第二季GDP為季增0.1%，優於分析師的停滯預期，令投資人感到欣慰。該GDP終值的上調，主要是政府和家庭的支出帶動了成長。
周四稍晚，ECB將公布上次政策會議的會議記錄，當時ECB在會議上決定將利率上調2碼。
Novartis升0.8%；該製藥廠宣布分拆山德士(Sandoz)業務，並將在瑞士股市上市，並創造出歐洲第一名的製藥公司。
芬蘭公用事業公司Fortum跌0.6%；受到德國子公司Uniper的拖累，該公司上季淨虧損74億歐元。
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