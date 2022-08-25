疫情陰霾遠離，jpp-KY經寶精密(5284)業績迎來曙光，2022年Q2營收達7.83億元，營業毛利2.7億元，營業利益1.25億元，稅前淨利1.3億元，本期淨利1.02億元。上半年每股盈餘達2.33元，創近5年來同期新高，毛利率達34.45%。

展望下半年，航太產業已經開始復甦，經寶精密指出，航太業自去年回復到疫情前5~6成的營運，至今年第3季已逐漸恢復到疫情前的水準，除了原本的航電機構件產品料號，也成功開發出貨機改裝結構件的產品料號，目前正在試產當中。另外，和客戶研發的數位飲料機也自去年第4季推出以來，成為2022年討論度最高的熱門商品，客戶佈點供不應求，電動機車換電站及充電樁也接到新的訂單進行當中，量產中的伺服器及機櫃(Rack)持續暢旺，新客戶訂單也隨著沖壓產線擴建完成後，最快將於Q4加入投產，雖然8月因為歐洲放暑假工時減少，合併營收會略微下滑外，隨著新產能的開出及新項目的進行，9月開始到明年將有機會再創營運高峰。

經寶精密指出，近兩年多來受到新冠疫情的衝擊，航太產品營收銳減至2成，為因應環境的變遷，公司積極進行多角化的經營策略，2021年與泰國機車製造商NST合資成立子公司i-Motor，發表了泰國第一款自行研發的國產電動機車Vapor原型車，並在2022年陸續和泰國第三大能源商旗下電動機車租賃平台winnonie及第一大能源商旗下子公司OR合作電動機車及充電樁，宣佈進軍泰國電動機車市場。

經寶旗下另一家子公司Wefly航空訓練學校也和泰航結盟，入股泰航的飛行訓練中心，深入泰國的航太產業，佈局航太維修市場，除此之外，因應伺服器及其他機構件的高度成長需求，建立了自動噴漆產線，並進一步擴建自動化沖壓產線，為疫後時代的產業復甦提前做好準備。