十銓(4967)特別針對高溫的環境應用，持續開發更創新的解決方案，提供消費者更可靠耐用的工業儲存產品，同時藉由業界首創溫度感測與警示功能，及獨家液冷散熱技術(台灣新型專利：M626519)，可達到維持工業設備持續運作並協助監控設備避免突發狀況發生，進而協助工業客戶及設備在穩定運作下，能有效減低碳排量，往永續發展的目標前進。

隨著全球溫室效應增強，夏季氣候呈現異常高溫，各地氣溫飆升，熱浪正持續地侵襲歐洲與世界各地。極端溫度導致歐洲許多資料中心為確保設備及資料安全，選擇暫停運作；有鑑於此，十銓(4967)特別針對高溫的環境應用，持續開發更創新的解決方案。

十銓長期投入於工業電腦及嵌入設備使用的記憶體及儲存產品，並運用累積多年的研發實力，持續開發符合未來應用趨勢產品，於今年度已陸續推出可依照需求客製的「全智能工業警示DDR5記憶體模組」及「工業級VC液冷散熱M.2固態硬碟」等特殊工業規格產品。全智能工業警示DDR5記憶體結合溫度感測及光效、音效通知、警示功能，有效監控工業設備使用環境溫度並即時示警，保障系統穩定性；工業級VC液冷散熱M.2固態硬碟則搭載業界首創獨家液冷散熱技術(台灣新型專利：M626519)，可同時滿足高速運算、節能及散熱需求，相關產品技術及概念影片亦於日前釋出。

十銓工業產品TEAMGROUP Industrial，致力於「T.R.U.S.T.」核心理念，提供值得信賴的高穩定性及高效能產品，並搭載具獨家專利的散熱技術，能夠有效降低固態硬碟和記憶體模組之溫度，讓資料中心運作更穩定，全面提升設備及資料安全，讓全球消費者面臨全球暖化，環境高溫的同時，也能確保設備運作流暢。十銓未來將持續因應環境的變化以及市場需求，開發工控多元創新技術解決方案。