軍備局生產製造中心第202廠光華營區「職場互助教保服務中心」今（25）日舉行揭牌典禮暨新生體驗營活動，由202廠長潘煥亞少將主持，邀請財團法人三之三生命教育基金會吳文宗董事長、南港區新光里長龔睿堉及學童家長代表觀禮，展現國軍、地方與基金會攜手完善育兒環境的具體成果。

家長帶著身著「迷彩套裝」的孩子一同體驗幸福植栽活動，不僅增進親子互動，也讓學童家長進一步認識教保中心環境，現場氣氛熱鬧溫馨。(軍備局提供)

家長帶著身著「迷彩套裝」的孩子一同體驗幸福植栽活動，不僅增進親子互動，也讓學童家長進一步認識教保中心環境，現場氣氛熱鬧溫馨。(軍備局提供)

軍備局202廠為響應政府推動教保擴大公共化政策，由單位光華營區教保中心在國防部、教育部及軍備局共同指導下，以「官兵托育需求、交通便利」為原則，歷經年餘的規劃與整備後，順利立案，對外招收40名2至5歲幼兒，並委由具備豐富「非營利幼兒園」營運經驗的三之三基金會經營，使單位軍職、聘雇同仁及一般民眾的學齡前子女，能安心交付，就近受到優質照顧和教育，並兼顧工作及家庭，不僅落實照顧官兵托育需求之理念，更讓單位做好敦親睦鄰工作，鏈結周邊社區、學校、機關資源，造福民眾，達成「父母安心、社區共融」的目標。

蔡博軒士官長感謝政府照顧官兵托育需求的德政，讓自己能兼顧工作及家庭，將工作與托育結合，更無後顧之憂。(軍備局提供)

杜嘉馨少校兒子於營區門口教保中心就學，配合上班時間就能接送小孩，感謝國軍開辦教保中心，進一步完成「幸福職場」的環境。(軍備局提供)

揭牌典禮後，廠長偕同與會貴賓前往教保中心參觀內部與戶外設施，同時配合新生體驗營活動，關注由家長帶著身著「迷彩套裝」的孩子一同體驗幸福植栽活動，不僅增進親子互動，也讓學童家長進一步認識教保中心環境，現場氣氛熱鬧溫馨。