大陸國防部發布公眾號消息，大陸國防部25日下午舉行例行記者會，新聞局副局長、發言人譚克非大校答記者問。針對美印兩國特種部隊近期在喜馬拉雅山南麓舉行為期20多天的聯合作戰演習。譚克非強調，堅決反對協力廠商介入中印邊界問題。

記者提問，據外媒報導，美印兩國特種部隊近期在喜馬拉雅山南麓舉行為期20多天的聯合作戰演習。另據報導，美印兩國軍隊擬於10月舉行代號為「戰爭演習」的聯合軍演。報導稱，軍演地點靠近中印邊境地區，將重點演練高原山地作戰能力，針對中國的意圖比較明顯。請問中方對此有何評論？

譚克非表示，中方注意到有關報導，將密切關注相關動向。中方一貫強調，有關國家間的軍事合作、尤其是演訓活動，不應針對協力廠商，應有助於維護地區的和平穩定。

邊界問題是中印兩國之間的事，雙方通過各層級保持著有效溝通，並一致同意通過雙邊對話妥善處理有關事態。中方堅決反對協力廠商以任何形式插手介入中印邊界問題。

根據中印兩國1993年和1996年簽署的有關協定精神，雙方不得在實控線附近地區開展針對對方的軍事演習。希望印方嚴格遵守兩國領導人重要共識和有關協議協定，恪守通過雙邊管道解決邊界問題的承諾，以實際行動維護邊境地區和平與安寧。