為推廣台南在地好米，台南市政府農業局每年舉辦彩繪稻田活動，2022年再度移師台南最大稻米產地後壁區舉辦。台南市長黃偉哲25日進行「拜田頭」祭天儀式，祈求風調雨順、耕作豐收，並邀請人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」，以「咖波稻陣走」為主軸，再農地上編織出不同的視覺饗宴。

黃偉哲25日帶領大家進行「拜田頭」祭天儀式，隨後親自下田與行政院農業委員會農糧署南區分署長羅正宗、農業局長李建裕、後壁區長黃炳元、農會代表、當地民代以及菁寮國中學生等人，一同體驗插秧樂。

黃偉哲表示，台南市擁有全台最大耕地，為台灣重要米倉，稻作栽培面積主要產區為後壁、柳營、白河、六甲等地區，其中後壁區為最大稻米產區。由於後壁稻田使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，因獨特的地理環境，得以生產出優質的台南好米。

黃偉哲進一步指出，今年彩繪稻田特別選址菁寮社區附近農地，並邀請人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」，以「咖波稻陣走」為主軸，再利用「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，農地上編織出不同的視覺饗宴。

台南市農業局長李建裕說明，今年彩繪圖騰主要透過「插秧咖波與小雞」及「飯桶狗狗」為主軸，而主視覺呈現的「咖波稻陣走」，則預告不久後即將舉辦大型健走活動，屆時將邀請咖波來到台南與大朋友小朋友一同放輕鬆、遊台南。

「2022台南好米季」預計在今年10月初登場，搭配國慶煙火共襄盛舉。後壁區農會總幹事林怡歆表示，好米季現場將有多種農產品展售及體驗活動，屆時歡迎大家來場後壁農遊趣，體驗「2022台南好米季-咖波稻陣走」，並請大家共同支持口感Q彈飽滿的台南好米。