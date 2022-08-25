花蓮首批嬰幼兒BNT疫苗27日起開放預約接種，6個月大至4歲嬰幼兒可赴13鄉鎮市衛生所及幼兒新冠疫苗醫療院所施打。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮13鄉鎮市衛生所因應開學，28日將開放3至4小時，替6個月至11歲孩童接種莫德納及BNT疫苗。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內65歲以上長者下月1日起，可持健保卡到縣內特約藥局或衛生所，免費領取5劑快篩試劑。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

暑假邁入尾聲，下周即將開學，花蓮縣衛生局今召開防疫記者會說明縣內疫情有逐漸增加趨勢，呼籲民眾不可掉以輕心；另，縣內首批嬰幼兒BNT疫苗27日起開放預約接種，6個月大至4歲嬰幼兒可赴13鄉鎮市衛生所及幼兒新冠疫苗醫療院所施打，且因應開學，13鄉鎮市衛生所28日將開放3至4小時，替6個月至11歲孩童接種莫德納及BNT疫苗。

衛生局長朱家祥說，花蓮今天新增531例確診個案，迄今已累計8萬4199人確診，專責病房部分，北區尚有37張空床、中區5床，南區則是12床，餘裕量能充足。

不過朱家祥也發現縣內疫情和全台一樣有增加趨勢，他說，7日平均新增確診數自5月底高峰後一路下修，並在本月14日當周達到最低點，為358.9，不過23日當周的數據則攀升至403.4人，且確診比例人口佔比為25.7％，較全台平均22.06％高約3％，呼籲民眾不可掉以輕心。

疫苗部分，朱家祥表示，本月27日起家長可替6個月至4歲嬰幼兒預約首批BNT疫苗，13鄉鎮市衛生所及幼兒新冠疫苗醫療院所均提供接種。6歲至17歲兒童及青少年莫德納或BNT疫苗，及18歲成人莫德納、BNT、AZ、Novavax、高端等疫苗，則可到13鄉鎮市衛生所及新冠合約醫療院所接種。

因應開學，13鄉鎮市衛生所28日將開放3至4小時替6個月大至11歲孩童接種莫德納或BNT疫苗，請家長陪同並攜帶孩童健保卡及黃卡；而縣府教育處則將在下月12日起啟動校園防疫新制。

此外，朱家祥也提到，下月1日起，縣內65歲以上長者可持健保卡到縣內特約藥局或衛生所，免費領取5劑快篩試劑，並提醒民眾衛福部未提供確診者3萬至5萬元補助金，請勿輕信並轉傳訊息，以免受騙。