日前國民黨立院黨團指立委蔡適應前助理家人，連續取得自來水公司標案，質疑有瓜田李下之嫌。蔡適應陣營24日強調蔡從未收過該公司任何政治獻金。國民黨基隆市黨部25日指出，蔡陣營說詞是在轉移焦點，質疑蔡適應心虛。並再提出三問，要求蔡正面回應。

蔡適應日前遭質疑前助理家人連續得標自來水公司標案，競選團隊執行總幹事林明智24日表示其為不實指控，並表示遭指的前助理劉文得已於今年4月離開團隊，且蔡適應從未收取劉文得胞弟富羣公司的政治獻金。並要求國民黨基隆市長參選人謝國樑針對金星案說清楚、講明白。

對此，國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁痛批蔡陣營的回應是「轉移焦點」。她表示，蔡陣營的回應並未說清楚蔡適應與劉文得兄弟關係，更與劉切割，再轉移焦點指控謝國樑。林佩蓁質疑蔡適應是否心虛？

林佩蓁也表示，國民黨基隆市黨部提出三問，希望蔡適應競選辦公室可以正面回應。首先是：富羣公司自2020年起便不斷得標，其間劉文得是否擔任蔡適應服務處副主任一職？其次，林佩蓁指出，劉文得自6月24日起，便擔任蔡適應子弟兵吳驊珈市議員競選辦公室主任，難道就與蔡無關？

林佩蓁再說，富羣公司的營業地址與蔡適應辦公室同棟大樓，劉文得出席大小水情會勘，哥哥監工、弟弟施工，請問這樣適當嗎？林佩蓁希望蔡適應委員都能公開、正面的回應，說清楚、講明白，給基隆市民一個合理的交代。

林明智表示，蔡適應昨日已經說明過了，他呼籲國民黨應該好好檢視自家候選人，金星案中有資金來源不明的問題，謝國樑要不要說清楚、講明白？林明智表示，蔡適應當選立委後，努力改善基隆的漏水率、並致力於高地供水改善，汰換管線，協調各單位努力降低漏水率，不應該潑髒水到努力做事的人身上。