舞思愛日前舉辦出道20年個人首場演唱會。（愛玩音樂提供）

舞思愛日前舉辦出道20年個人首場演唱會。（愛玩音樂提供）

阿美族歌手舞思愛以首張創作專輯《那葡萄樹上的女孩》入圍今年金曲原住民最佳歌手獎，她日前於台北CORNER MAX舉辦出道20年的首場個人演唱會，吸引近千位歌迷支持，她把不僅一口氣唱16首歌、連換4套女神風的唯美造型，且全家族為了她此次專場總動員，舞思愛還和親弟弟嘎造・伊漾合唱〈主是葡萄樹〉，現場溫馨氛圍讓舞思愛整場演出5度落淚，在台上又哭又笑地說：「真的非常忙碌。」

這場演唱會「全家總動員」力挺她開唱，包括爸爸、媽媽、親朋好友到場擔任工作人員並應援禮物外，舞思愛的大弟嘎造・伊漾更擔任整場和聲老師，姊弟倆合唱阿公阿嬤最愛的一首歌〈主是葡萄樹〉惹得在場家人全都一把鼻涕一把眼淚，而擔任演唱會總監的舞思愛老公則把演唱會當成2人的婚禮在辦，一肩挑起所有大小事的他整場演唱會跑前跑後，只為了讓老婆完美地在舞台上呈現，夫妻倆笑說：「真的感覺像是又在辦了一場婚禮。」

為了讓所有買票歌迷有賓至如歸的感受，今年因為疫情無法返鄉過豐年祭的舞思愛索性把「豐年祭」搬到演唱會上，除了以熱鬧的舞蹈祭典方式演唱部落神曲包括〈阿美恰恰〉、〈我心已打烊〉、〈拒絕再玩）帶著全場帶動場掀高潮外，更將阿美族慶典文化習俗融入演唱會，以豐年祭會場上獨有的部落送禮「紅布條」儀式在現場重現，氣氛熱絡。