經濟部7月1日調漲電價，平均漲幅8.4％，讓已嚴重虧損的台中捷運每年增加成本支出約850萬，市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源質詢指出，響應「2050淨零排放」行動，同時節省開支，中捷應在兼顧節能與服務品質的情況下積極推動節能減碳。

台中捷運公司董事長林志盈表示，電費是中捷營運支出的第二大項，在7月電價調漲後，每年成本約增加850萬元，中捷公司除成立專案小組節能減碳，也將開始賣電，預計1年可回饋約750萬元。

邱素貞指出，今年夏天氣候炎熱，為避免氣球暖化情況加劇，全球都在響應「2050淨零排放」，台灣也提出、運具電動化及無碳化、淨零綠生活等12項關鍵戰略，身為綠色運具的中捷就占有多項，中捷公司更應帶頭示範，在兼顧服務品質的情況下，調整照明、電扶梯、空調等設備，達到節能效果。

林志盈說，7月電價調漲後，中捷1年約增加850萬支出，為此已成立專案小組推動節能減碳措施，針對各時段用電量不同，將原時間電價從二段式調整為三段式，1年約可節省160萬；另也調整車站照明、行政大樓及電聯車空調、關閉使用率低的電扶梯等，總計設施調整1年約可節省105萬；中捷也調降2座變電廠的契約容量，1年約可節省485萬元。

林志盈強調，中捷公司近來建置北屯機廠太陽光電發電系統，預計容量可達5722 峰瓩，目前已完成2771峰瓩，已經開始售電，未來全部完工後1年約可發電715萬度、售電回饋金額達750萬。