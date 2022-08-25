大陸滬指25日收報3,246.25點，漲0.97％，成交額人民幣（下同）4,195億元。深證成指收報12,104.03點，漲0.06％，成交額5,626億元。創業板指收報2,667.30點，跌0.44％，成交額1,863億元。科創50指數收報1,055.89點，跌1.22％，成交額569億元。

盤面上，大金融概念股繼續活躍，銀行、保險、券商股集體走強，帶動上證50漲超1.6％，東北證券漲停，寧波銀行、華鑫股份、中國平安等漲幅居前。

航運股大漲，南京港、中遠海特、中遠海能、珠海港漲停。煤炭、油氣等資源股爆發，兗礦能源、上海能源、晉控煤業、德龍匯能、准油股份等近10股漲停。養殖、白酒、大基建等走勢活躍，滬深兩市當日成交9,865億元。

大陸商品期貨25日多數收漲，原油、低硫燃油漲逾3％，滬鎳、瀝青、矽鐵、錳矽、液化氣漲逾2％；乙二醇、橡膠、玻璃跌逾1％。

另外，香港25日上午因颱風來襲休市，下午1時開盤後，恒生科技指數大漲5％，帶動恒生指數漲超3％。其中，京東集團大漲約9％，百度漲約8％，嗶哩嗶哩漲約9％，阿里巴巴漲約8％。

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