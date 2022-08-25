在生技醫療類股上漲帶動下，已連5黑的日股25日上演反彈行情。午盤漲勢持續下，日經指數收28,479.01點，漲165.54點或0.58%，結束連5日收跌。東證收1,976.6點，漲9.42點或0.48%。

Aizawa證券認為，即將舉行的全球央行年會落幕後，股市有機會反彈，無論聯準會在會議中的言論如何。美國大漲的通膨還是持續存在，需要時間來抑制，預估9月股市或將走弱。

盤面上，第一三共藥廠大漲4.6%，東京威力科創漲1.22%，醫療設備製造商泰爾茂也漲1.65%。另外，三菱商事也漲1.57%，因已決定申請收購，將俄羅斯薩哈林2號液化天然氣設施納入其麾下。

因日本政府計畫重啟更多閒置核電廠，以及開發下一代核反應爐，利多出盡下東京電力卻收黑0.36%。其它相關類股漲跌互見，例如重工業者IHI跌0.28%，日立造船漲2.28%，三菱重工也漲0.58%。

由於日本嚴格抗疫規範又再鬆綁，觀光族群中，航空公司全日空以及日航各漲0.6%以及0.73%。