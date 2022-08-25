美國房價漲到讓人高攀不起，但租屋也不見得輕鬆，數據顯示，美國7月份的租金連續第17個月創下歷史新高，租屋族的壓力越來越大。

根據Realtor.com所做的調查，7月份全美每月房租中位數較去年同期上漲12.3%，達到1,879美元，再創新高。

調查顯示，與去年同期相比，7月份所有類型的房租漲幅都達到兩位數，如工作室的月租金年漲14.3%，為1,555美元。一房型租金漲12.2%，為1,745美元，兩房型租金漲11.7%，為2,103美元。

美國南部和東北部地區的房租漲幅最大，邁阿密的房租較去年同期大漲26.2%，在美國前50大城市中，已連續第10個月漲幅居冠，其次為紐約、波士頓、芝加哥和奧蘭多。

新合約每月租金平均比前合約增加約300美元，而續約租金平均上漲約160美元。

此外，每個地方的租金都在上漲，即使是那些比較負擔得起的郊區。調查顯示，雖然在疫情高峰期，美國城市租金受到重創，但現在上漲的速度比郊區略快，城市7月份租金年漲12.8%，而郊區租金年漲11.7%。

Realtor.com首席經濟學家Danielle Hale表示，無論是在市區還是在郊區，無論是原地不動還是做出改變，在談到負擔能力時，租屋族都面臨著「進退兩難」的困境。

不過，美國的租金雖連續近一年半創下新高，但已有跡象顯示市場可能開始降溫，例如，7月份的租金漲幅為連續第6個月放緩，相較之下，今年1月全美的房租漲幅高達17%。

雖然租金在今年1到4月大漲，但第二季的租金漲幅與第一季大致持平。

Hale表示，7月份的數據顯示，與2021年相比，美國的房租漲幅正趨於平緩。

儘管如此，仍有72%的受訪房東有意在明年提高租金，理由是物業管理相關費用增加，包括稅金、維護保養費用以及公用事業費等。調查亦顯示，由於銷售市場降溫且租金飆升，與1月相比，7月份有意出售房產的業主已經減少。報告指出，與租屋族一樣，房東也感受到通膨經濟帶來的財務壓力。