森崴能源（6806）旗下九崴電力公司創民營電廠先例，今（25）日與財團法人中興工程顧問社研究團隊簽訂「碳封存技術合作協議」，並將妥善規劃「九崴南科天然氣電廠」具體減碳發展策略，朝2050淨零碳排目標努力。

此次合作將是民營電廠中第一家投入二氧化碳捕獲與封存（簡稱碳封存）研究的業者，除了與中興社合作，更邀請了中央大學碳封存及地熱研究中心林殿順教授及成功大學石油策略研究中心楊耿明研究員等團隊共同參與研究。

森崴能源總經理暨九崴電力董事長胡惠森指出，2050年淨零碳排已列為國家減碳目標，而燃氣電廠導入二氧化碳捕獲與封存技術（CCS），已成為國家政策並符合當前國際共識。

九崴電力南科電廠採用最先進高效率的天然氣複循環發電機組，其排碳係數約0.355公斤CO2e/度，較現有燃煤發電機組減少近五成，但為追求2050淨零碳排目標，森崴能源、九崴電力結合產學力量率先投入碳封存技術研究，為永續發展擘劃藍圖，也盼望獲得政府和各界重視。

二氧化碳捕獲與封存（Carbon Capture and Storage, 簡稱CCS），主要是將化石燃料轉化為能源的過程中，將排放的二氧化碳捕捉下來並注入地底合適的鹽水層中壓縮封存，使二氧化碳與大氣隔絕，有效減少大氣中的二氧化碳排放量。