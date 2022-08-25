大陸「國防部發布」微信公眾號消息，25日下午，大陸國防部舉行例行記者會，新聞局副局長、發言人譚克非大校答記者問指出，將繼續以行動說話，堅決反制台獨分裂活動。

記者提問，民進黨當局近期多次炒作，大陸在台灣周邊軍演是「不負責任」的「挑釁」行為。另據台媒報導，台軍近日開展重炮射擊訓練和「無限高」飛彈試射，並進行反登陸操演。有何評論？

譚克非回應，近期發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，就台灣自古屬於中國的歷史經緯、法理事實和新時代推進祖國統一的立場、方針、政策作了全面系統闡述。民進黨當局和台獨分裂勢力為了一己私利不惜背棄民族大義，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，這是導致台海局勢緊張升級的根源。

共軍近期組織的一系列軍事行動，就是對台獨分裂分子和外部勢力干涉的震懾懲戒。搞台獨只會將台灣推入災難深淵，只會給台灣同胞帶來深重禍害。共軍正告民進黨當局和台獨分裂勢力，如果執迷於挾洋自重、謀獨挑釁不悔改、不收手，共軍將繼續以行動說話，堅決予以反制。