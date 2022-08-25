TVBS《女人我最大》即將滿20周年，節目宗旨在教女生如何「變聰明」、「變美麗」、「變自信」。「棉花糖女孩」大文郭文頤因為開朗的個性深受粉絲喜愛，日前為了一年一度的《粉美賞》拍攝宣傳影片，展現活力又有自信的她。

《食尚玩家瘋狂總部》主持人大文一舉一動都充滿喜感，被問起哪時候的自己「最美」？大文的答案出乎意料，她自信說：「素顏時。」她解釋每天工作結束回到家，褪下一切妝扮，看著素顏的自己，是最舒服的狀態，回想著整天發生的事情，「反璞歸真的時候，是我最美的時刻。」

大文說自己最大的武器就是「幽默感」，只要有「幽默感」就能面對不順利的事情。她曾因為肉肉的身材被攻擊，但大文總是用幽默的態度來化解一切，讓自己保持開心的心情。

大文想跟所有的女性表達，每個女生都是爸媽心中的小公主，不用管旁人的眼光，一定要抬頭挺胸，笑說：「當個公主一定要『優雅』，別輕易的低頭，因為皇冠會掉下來。」一講完，旁邊的工作人員大喊：「地上有錢。」大文低頭看，大家也開玩笑說：「妳低頭了。」大文則幽默的回：「你們很過份耶！我是勤儉持家的公主。」