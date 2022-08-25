徐乃麟（右）表示是相信許效舜的為人才會答應借錢。（黑到家公義關懷計畫提供）

許效舜（左起）、徐乃麟、荒山亮今一同出席公益活動。（黑到家 公義關懷計畫提供）

徐乃麟、許效舜、荒山亮今（25日）出席公益活動，談到余苑綺癌逝一事，徐乃麟表示余苑綺相當偉大，「她對抗病魔多年真的很不容易，但萬般皆是命，人生就是緣分、命」，他也分享平常的養生方法，堅持生活正常，保持良好的飲食、運動習慣，維持每天心情愉悅，定期健康檢查也很重要。

許效舜透露他今天身上所配戴的天珠，是25年前向徐乃麟借錢50萬元所購買的，「當初購買是80萬，但現在一定有增值，但我不會跟他說增值多少，因為他生意頭腦很好，會想跟我分潤」，許效舜透露當年向徐乃麟借錢時，徐一口氣答應讓他相當感動，「他就是帥氣，他總是很願意給年輕人很直接的鼓勵跟指責」，徐乃麟則謙虛地表示是相信許效舜的為人，所以才會大方借錢。

徐乃麟所主持的東森超視《王牌諜對諜》主持一季就將停播，他樂觀表示，「當初超視就是想嘗試一下，但這沒辦法，8點都是播韓劇、陸劇、本土劇，基本上沒有看綜藝的族群，大環境就是這樣。」