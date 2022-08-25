本土劇當家花旦李燕在2013年9月宣布閃婚彰化縣議長謝典霖，之後陪伴另一半跑行程、打選戰，不料甜蜜感情很快就消退，兩人於2015年3月協議離婚，婚姻僅維持18個月，恢復單身的她，之後全心投入工作，不時透過社群分享生活與心情，近日在臉書上公開為妹徵友，列出曾演過自己妹妹林玟誼的條件和專長，其中台大畢業的學霸經歷讓眾人為之一亮。

李燕今（25日）在facebook上發文徵友，不過不是為自己，而是替「我的小四妹台大學霸」林玟誼徵人，她列出林玟誼的3點專長，「考試：不愛讀書，隨便考上台大」、「睡覺：一天24小時，睡17小時」、「自律：單身9年寧缺勿濫」，根據李燕的形容林玟誼是個資深宅女，還有一點人群恐懼症，能坐不站、能躺不坐、能睡不躺，且錄影不NG，工作表現和生活上都很聰明，李燕幫忙開出的徵友條件是「執持善行固守志節的向上青年」。

李燕得知對方的睡眠時間後，驚呼「還好她是學霸，不然睡這麼久肯定會被當作是惡源」，於是送林玟誼一句話：「生前何必久睡 死後自會長眠」，笑稱睡這麼久她應該得先就醫才行，足見兩人好交情。李燕也曬出合照，兩人身高相似，笑起來的神韻也有些雷同，難怪能在戲中飾演姊妹。

林玟誼下午3點看到後留言：「睡醒看到我整個笑噴，親姐無誤」，反遭李燕虧：「這時辰也該醒了！妹妹拜託，就醫好嗎」，許多網友紛紛回應：「天才兒童」、「那麼會睡是好事」、「天選之人」。也有人留言報名「我單身有機會認識嗎」、「選我選我」。