臺北市文山區一名12歲小男童，日前深夜因不服管教賭氣離家出走，男童媽媽雖立刻追出門，但是早已不見男童身影。北市文山第二分局獲報後，於30分鐘後發現男童蹲坐在公園內的兒童遊戲區發呆，幸好被景美所員警找到，並通知男童母親前來將男童帶回家。

臺北市政府警察局文山第二分局日前深夜23時許接獲報案，婦人表示男童因為不服管教，便賭氣離家出走，撥打手機卻無法接通，擔憂男童深夜在外發生意外，立刻報警請警方協尋。景美所陳姓警員獲報後，立即調閱周遭路口監視器尋找男童蹤影，並前往報案處附近各間店家詢問。於30分鐘後發現男童蹲坐在公園內的兒童遊戲區發呆，便趕緊通知所內同事聯繫家屬，並先將男童帶返所內休息。家屬對警方30分鐘內將孩子尋回，表達感謝。

文山第二分局表示，警方對於失蹤人口案件均以同理心謹慎處理，但也提醒家長，多關懷家中青少年，保持良好親子互動，適當掌握孩子交友、外出情形，避免誤入歧途。