中租-KY（5871）25日公告7月單月自結合併稅後純益為新台幣25.8億元，較去年同期成長41％，每股稅後純益（EPS）為1.64元，累計前七月合併稅後純益為新台幣166.6億元，年增35％，累計每股稅後純益（EPS）為10.52元，已賺逾一個股本。

分營運地區別來看，台灣地區、大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長29％，10％及32％。中租控股表示，若與6月相較，合併獲利月增8％，主要係營收月增4％且7月認列較多處分營租資產利益。