經濟部加工出口區管理處投資審查小組核准通過，邦揚公司及金吉科技服務公司，進駐高雄軟體園區營運，2家公司的投資金額共約2.4億元，預計創造40個工作機會。

加工處25日表示，邦揚公司主要產品為配合國內廠商開發、及代理銷售製程製具與出貨包材，主要應用於半導體晶圓製造與封測產業、PCB產業，同時代理歐、美、日製造商的無鉛錫球、助焊劑、電子材料及製程用耗材等產品。

邦揚公司承襲母公司科揚企業40年的技術及銷售經驗，獲得海外大廠信任，授權在我國代理銷售，產品供應我國IC封裝廠商及半導體領導廠商。

加工處說，同樣獲准進駐高軟園區的金吉公司，主要提供的產品及服務為無人搬運機磁力定位系統及耗材、半導體智能光罩顯示系統、以及再生晶圓銷售與規劃服務等。

加工表表示，金吉公司開發無人搬運機磁力定位系統，藉由改善村田無人搬運機系統，提高性價比，提供無人搬運機定點精準定位，並透過軟硬整合服務，提供IC半導體間接耗材，客群主要包含國內半導體大廠。