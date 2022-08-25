大陸國防部發布微信公號消息，大陸國防部25日下午舉行例行記者會，新聞局副局長、發言人譚克非大校答記者問表示，有關國家應履行禁止核子擴散義務，撤銷核潛艇合作決定。

記者提問稱，近日，中方在《禁止核武器擴散條約》審議大會上發言稱，堅決反對美英澳開展核動力潛艇合作，並警示日本和相關國家不得在亞太地區複製「核共用」。中方在相關問題立場。

譚克非指出，中方多次強調，美英澳核潛艇合作構成嚴重核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，加劇軍備競賽，破壞地區和平穩定。美英作為《禁止核武器擴散條約》存約國和核武器國家，向無核武器國家轉讓核潛艇動力堆和武器級高濃鈾，是對《條約》目的和宗旨的公然踐踏。中方敦促有關國家切實履行核不擴散義務，撤銷開展核潛艇合作的決定，呼籲國際社會共同捍衛以《禁止核武器擴散條約》為基石的國際核不擴散體系，維護國際和平與安全。

中方注意到，日本等個別國家近來出現尋求與美「核共用」的聲音，中方認為，有關國家應切實履行《條約》義務和自身承諾，停止鼓噪「核共用」或其他形式的核威懾安排。任何在亞太地區複製「核共用」模式的企圖，都將嚴重損害地區戰略平衡與穩定，必將遭到本地區國家的堅決反對和反制。