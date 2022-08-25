研華(2395)於自動化工業展提出智慧工廠環安衛、永續工廠、智慧機械、環境能源管理、AI等5大主題解決方案，法人認為，有助於爭取需求逐漸回溫的IIoT相關商機。展望下半年，雖然近期客戶釋單態度隨缺料狀況趨緩而未如先前積極，但研華在手訂單金額仍高，下半年營收預估逐季成長，業績表現可期，故法人維持對研華買進的投資建議，目標價上調至426元。

研華周三股價收在最低，創下7月中以來的一個多月新低點，雖然外資連3日買超，但投信、自營商已聯手轉買超，助周四開高翻揚，收漲2.02%報328.5元。

研華於自動化工業展提出5大解決方案，有助於爭取IIoT相關商機。B/B ratio可期，且目前在手訂單金額尚在高水準，今年下半年訂單無虞。法人預估，今年第二季至第四季研華的營收將逐季成長。故法人維持對研華買進的投資建議，目標價上調至426元。