順利上榜的新化義消姜承均在幼稚園時就寫了一篇立志要當消防人員的獲獎短文。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

善化救護志工蘇君茹（右三）也順利考上消防特考。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

台南市消防局第四大隊傳出捷報，1位志工蘇君茹及1位義消姜承均考上四等消防特考，消防局副局長楊宗林及義消總隊長黃崇銘今（25）日特地到分隊張貼紅榜，頒發祝賀獎勵金。姜承均的父母在現場表示，兒子在幼稚園時就寫了一篇立志要當消防人員的獲獎短文，沒想到18年後竟順利圓夢。

順利上榜的新化義消姜承均表示，在幼稚園時就寫了一篇立志要當消防人員的獲獎短文，國中時因車禍導致顱內出血，最後被救護人員救過，從此開啟他對消防人員及救護的憧景，高中時將壓歲錢存下自費參加EMT1證照，課餘時間更是會義務參與救護勤務，在年滿20歲時立即加入義消，馬上投入救災救護的行列，在分隊也會協勤及學習，最後順利在今年考上消防特考。

上榜的善化救護志工蘇君茹，從小對消防工作有極大憧憬，本身從事健身教練工作，去年巧遇消防隊至健身房防火宣導後喚出她的救護魂，因其本身就領有初級救護技術員證照，當下就決定加入救護志工行列，如今不到一年的時間就考上消防四等特考，當下直呼老天爺就是要給她機會救更多人，也期待自己為社會奉獻所學。

消防局第四大隊大隊長蔡國保說，今年報考共有2054名考生，錄取442人，錄取率33％，而消防工作攸關生命財產安全，平常也會利用義消訓練時，鼓勵有熱誠的年輕義消志工努力考試來加入火神的行列，這樣才更能發揮所學，共同來保障台南市民的生命財產安全。