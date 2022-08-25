台南市消防局第四大隊傳出捷報，1位志工蘇君茹及1位義消姜承均考上四等消防特考，消防局副局長楊宗林及義消總隊長黃崇銘今（25）日特地到分隊張貼紅榜，頒發祝賀獎勵金。姜承均的父母在現場表示，兒子在幼稚園時就寫了一篇立志要當消防人員的獲獎短文，沒想到18年後竟順利圓夢。
順利上榜的新化義消姜承均表示，在幼稚園時就寫了一篇立志要當消防人員的獲獎短文，國中時因車禍導致顱內出血，最後被救護人員救過，從此開啟他對消防人員及救護的憧景，高中時將壓歲錢存下自費參加EMT1證照，課餘時間更是會義務參與救護勤務，在年滿20歲時立即加入義消，馬上投入救災救護的行列，在分隊也會協勤及學習，最後順利在今年考上消防特考。
上榜的善化救護志工蘇君茹，從小對消防工作有極大憧憬，本身從事健身教練工作，去年巧遇消防隊至健身房防火宣導後喚出她的救護魂，因其本身就領有初級救護技術員證照，當下就決定加入救護志工行列，如今不到一年的時間就考上消防四等特考，當下直呼老天爺就是要給她機會救更多人，也期待自己為社會奉獻所學。
消防局第四大隊大隊長蔡國保說，今年報考共有2054名考生，錄取442人，錄取率33％，而消防工作攸關生命財產安全，平常也會利用義消訓練時，鼓勵有熱誠的年輕義消志工努力考試來加入火神的行列，這樣才更能發揮所學，共同來保障台南市民的生命財產安全。
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