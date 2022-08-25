當時石男在停止線第一排停紅燈時，一直用後照鏡偷瞄員警遭察覺，員警示意石男路邊停車受檢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

石男遭逮捕上銬後，石男還不時將手放在身旁，藉由身體擋住上銬的手。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市55歲石姓男子日前騎車要去金巴黎，當時經過2名正在巡邏的員警身旁，不斷斜眼偷看，停紅燈時用後照鏡一直看隔著他好幾個機車騎士的員警。員警察覺石男眼神有異，示意他攔停路邊受檢；果不其然，經查石男3日因偽造文書遭台南地檢署通緝。「可以不要上銬嗎？讓我沒有面子！」員警逮捕石男時，石男苦苦哀求警不要上銬，但警方不予理會，將他上銬逮捕歸案。

23日下午4時30分許，石男騎著機車行經九如一路和永年街口時，與正在巡邏的三民二分局民族派出所長與員警2人擦肩而過，當時石男多次用斜眼偷偷瞄著員警看，隨後與員警等紅燈時，石男停在停止線後第一排還不斷用後照鏡看著後方隔著好幾個機車騎士的所長與員警。

所長見石男一直偷瞄，察覺石男有異，示意他停在路邊受檢，盤查時石男僅說自己的姓名，並表示沒有帶證件，警方透過車牌查出石男身分，發現石男是8月3日因偽造文書執行3個月刑期未報到，是台南地檢署發布的通緝犯，便依規定將他逮捕歸案。

「我不是重大刑犯啦，這裡那麼多人很難看，我是9萬元未繳而已！」、「可以不要上銬嗎？讓我沒有面子！」，石男見要被上銬逮補，頻頻向員警哀求不要上銬，因路段鄰近大賣場人流眾多，石男覺得眾目睽睽下上銬很沒面子，還將上銬的手放置身旁，想藉由身體擋住手被上銬的模樣。

據了解，石男開水電裝修公司，因多次承包2、30萬元承包工程，收錢後跑路，有詐欺、偽造文書等前科，後來因執行刑期未報到遭到地檢署通緝。這次騎車想去金巴黎舞廳，在路途中因自身心虛多次斜眼偷看，遭員警盤查身分才曝光，訊後將石男移送歸案。