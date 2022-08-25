蘇孟婕（中）25日強調，就算掛無黨也要參選到底，並與近百名支持者到民進黨屏東縣黨部抗議，質疑黨部在護航國民黨參選人。（謝佳潾攝）

蘇震清之女蘇孟婕日前向民進黨屏東縣黨部喊話，盼獲徵召投入縣議員第2選區選舉，但黨部以提名作業已完成為由拒絕，對此，蘇25日強調就算掛無黨也要參選到底，並與近百名支持者到黨部抗議，質疑黨部在護航國民黨參選人。

蘇孟婕在支持者的擁簇下，站在民進黨屏東縣黨部前質疑黨部不徵召她一事，她說，屏東縣議員第2選區應選8人、當中有2名婦女保障名額，但多年來都是國民黨女性議員坐鎮，民進黨都沒有推派女性參選人，她在7月27日執委會會議得知黨部確定不派女參選人後，決定跳出來參選。

「我為了黨挺身而出，難道錯了嗎？」她激動道，她有信心一定能拚到1席婦女名額，不懂為何黨部不接受，難道是為護航國民黨參選人，她再次質疑道，為什麼縣黨部要護航特定人士到這種程度？但她強調，就算黨不徵召，她也會以無黨參選到底。

「民進黨怎麼可以白送2席給國民黨？」力挺蘇孟婕的民進黨屏東縣黨部執行委員丁柏福也質疑，蘇孟婕在黨內沒人要選的時候跳出來，執委會應要全體表示歡迎，怎麼會是反對，這是包庇、護航還是私相授受？

對於蘇孟婕與支持者的不滿，民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁說，「民進黨黨部護航國民黨黨部，這句話太沉重」，民進黨一向主張公平正義，針對徵召一事，執委會23日也再度召開會議，多數執委仍主張維持原決議，也就是7月27日的決議，提名名單底定，不再辦理徵召。

他強調，這次的提名作業從開放登記到確定提名名單，一切公開透明，所有黨員不分貴賤應遵守遊戲規則，避免落入「因人設事」的話柄。

地方政壇人士指出，這場抗議看似綠營支持者不滿國民黨從中獲利，但實則為綠營地方派系起內鬨，眾所皆知，目前屏東分為以潘孟安為主的潘系、以蘇震清為主的蘇系，而以蘇震清在屏北（縣議員第二選區）的深耕實力，蘇孟婕就算掛無黨選，勝算也很大，因此蘇家這一動作，可以解讀為潘、蘇的勢力消長。