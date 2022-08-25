新北市長侯友宜今在臉書貼出「改變的勇氣二部曲」影片，表示市府團隊翻轉了新北河川的面貌，讓新北市告別昔日人稱新北黑龍江的板橋湳仔溝及蘆洲鴨母港溝，新北市議員李坤城今在議會質詢鴨母港溝的整治，痛批新北只做半套，改變只做一半，上游仍又髒又臭，水利局長宋德仁回嗆：「你亂亂講（台語）」，李不滿要求道歉，宋強調非做半套、工程分階段施工，9月底前就會完工。

李坤城說，他肯定市府對鴨母港溝下游的整治，但他今上午特別去鴨母港溝上游，仍又髒又臭，是市府團隊不敢說出的事實，市長臉書隻字未提，痛批市府只整治下游不做上游，改變根本做半套，宋德仁反駁表示，上游目前正在施工，預計9月完工，語氣強硬要議員不要亂講他只做一半。

李坤城不滿要求道歉，質疑侯市長是不能講的嗎？新北市府是不能監督的嗎？市長現在要求局長講話大聲，要跟議員對著幹就對了？痛批市府現在只會粉太平。

宋德仁回應，鴨母港溝分階段施工，上游整治3月開工，子溝已經做好，目前正在做下面箱涵的汙泥清淤，他絕對沒有做只做半套，鴨母港溝繼續在改變，9月底前會完工，強調若無如期完成，他會全權負責。