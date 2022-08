ALL IN 5錄製網路團綜《都有五在》。(必應創造提供)

ALL IN 5錄製網路團綜《都有五在》。(必應創造提供)

「ALL IN 5」暑期不放假,除了演出活動,更緊抓空檔錄製網路團綜《都有五在》,長時間頂著38度烈陽全台趴趴走替粉絲圓夢,團員們的膚色全都黑了一圈。第一系列畢旅露營初體驗後,2人在第二系列節目中去了麗寶樂園,與粉絲單挑「大膽指數」,怕高的隊長承恩竟在海盜船上嚇得放聲大叫,哲瑋從「斷軌」設施下來時也差點吐一地,團員們完全拋開偶包形象,5人甚至為粉絲下水,在水池熱舞夏季限定濕身版的〈I Can See〉。

節目26日即將推出的第三系列,5人「瞬間移動」抵達花蓮,為一對雙胞胎姊妹花圓夢。原來雙胞胎姊妹夢寐以求能成為ALL IN 5的「一日助理」,為了開玩笑惡整「臨時助理」,5人事前列出「ALL IN 5助理規則」,承恩笑說:「我一定會讓她們知道助理沒這麼好當!」哲瑋則笑喊:「好了吧,『團欺』終於可以換個人當了。」而最近經常為演出練舞的裕城,更盤算要求助理們發揮「按摩」功夫替他舒壓,年紀最小的柏安也計畫使壞扮演「難搞藝人」處處刁難,「絕對沒要讓她們好過」。

沒想到姐妹花新助理報到,一看到偶像,立刻展現超害羞個性,不僅話少到惜字如金,連說話聲音都超小,才剛說好要當「難搞男團」的ALL IN 5瞬間變身成為「助理の心靈導師」,錄影過程不斷引導雙胞胎姊妹回話,尤其前面才放完狠話的柏安,更時時關心助理「餓著沒」,又是蔥油餅又是拿水,被團員取笑到爆。

對於一日助理的「不善表達」,團員們超有感。承恩以過來身份分享:「自己想要的東西要懂得爭取,不要讓未來後悔。」從小就很敢跟陌生人聊天、很敢表現自己的哲瑋,反而會叮嚀自己「三思而後行、說話要經過大腦」;而小時候在陌生環境就不太說話的裕城,有次幫阿嬤去雜貨店買東西,害羞站在門口足足半小時就是不敢開口,最後無功而返,後來因為爸媽忙於工作,必須自己打理生活,裕城才向自己喊話:「如果不改變,沒人能夠幫你。」因此格外能體會兩姐妹的心情。

經過半天相處,5位男孩鼓勵「姐妹花助理」勇敢開口,從3個字慢慢到完整說出一個句子,柏安說:「看到2姊妹的進步覺得超開心,有種『爸爸』看女兒長大的感覺!」助理工作原本要替ALL IN 5籌辦「生日趴」,製作團隊卻製造反轉讓生日主角從團員變成「姐妹花」。ALL IN 5在錄影期間要偷偷輪流寫卡片、佈置場地,礙於經費有限,隊長承恩厚臉皮進文具店殺價。原本導演知道他有偶包,嗆言「不可能成功」,承恩不堪被激,最後為了殺價11元不顧眾人眼光,在店內大秀一段ALL IN 5熱歌勁舞,終於完成使命。

傑銘想起高中18歲生日的慘事,被同學用膠帶固定在走廊椅子上,臉上被狂砸兩罐刮鬍泡,更被狂潑水搞得一身濕,最後死黨送上一塊「磚頭」作為生日禮物。傑銘解釋:「原來他家的廁所剛好在整修,所以靈機一動,故意把磚頭包裝得很漂亮送給我當禮物。」裕城則是18歲生日被好友用保鮮膜綁在電線桿上,隨後遭雞蛋、麵粉、水球伺候,瘋狂慶生法聽得大家猛搖頭。《都有五在》將在26日於A級戰場Youtube頻道播出,更多資訊請上ALL IN 5官方臉書或IG查詢。