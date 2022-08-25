最近歐洲創下500年來的最強乾旱，一個飽受乾旱肆虐的義大利小鎮決定與一名靈媒簽約，決定使用法術和一只法杖來幫助尋找新的地下水源。

據義大利菁英報《頁報》（Il Foglio）24日報導，在利古里亞海岸上一個人口不到350人的小鎮巴亞爾多（Bajardo），市政首長莫拉利亞（Remo Moraglia）表示：「自5月以來，我們5處泉水中的2個已經乾涸，含水層已經下降了，這就是為什麼我們考慮僱用探山者（ Rabdomante）」。

Bajardo (Imperia) Siccità, il sindaco si rivolge al rabdomante: “Ha trovato acqua in cinque punti”“Mossa disperata, se la Corte dei conti eccepisce pago di tasca mia” https://t.co/2IoqUfxDCq — Mitì Vigliero (@Miti_Vigliero) August 24, 2022

根據市政合約，當地政府承諾向一個名叫拉波拉尼（Renato Labolani）的法師支付300歐元（297美元），以進行「用農業通靈方法進行水文調查」，莫拉利亞表示他對這位靈媒很有信心，因為他已經為了我們附近的城鎮阿普里卡萊（Apricale）找到了水源，而他現在已經在我們巴亞爾多找到了2處水源，我們很快會請專業的工程師來再評估。而且如果探詢失敗了，我也願意自掏腰包來填補這筆費用（指不會動用稅金）

具有30多年尋水術經驗的拉波拉尼23日告訴《頁報》，我用鐘擺告訴我一切：「水在哪裡，有多少，有多深。」「我問一個問題：這個地區有多少水？ 500公升、1000公升，3000公升？ 只要鐘擺在移動，我就走路，直到它停止了。」

Un rabdomante per Bajardo: il CICAP "Nessuna efficacia dimostrata", Labolani "Li sfido dove e come vogliono" https://t.co/AdE1evXhFv — Ilnazionale.it (@ilnazionaleit) August 25, 2022

尋水術（La Rabdomanzia）是來自兩個希臘詞彙的結合，意思是「中繼」和「離散」是一種起源相當古老的法術，英文為尋水／探測術（Dowsing）又稱「道金術」，施術者一種使用分叉棒、法杖或鐘擺來檢測地下水的方法，大多數探山者認為，他們正在從土壤下面的水中吸收自然振動。