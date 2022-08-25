大腸直腸外科醫師黃郁純表示，產後可以透過外科手術進行痔瘡切除。圖黃郁純提供

女性懷孕期間，因子宮日益膨大、腹壓增加，壓迫到周圍的血管及直腸，就會有痔瘡困擾，越到生產，痔瘡問題就越發嚴重，一名30多歲孕媽咪，第一胎產後就有痔瘡，到了第二胎更嚴重，排便後都會脫垂到肛門口外，需要用手推回去，醫師提醒，產後若不正視，會一胎比一胎嚴重。

臨床統計，大約70％的懷孕媽媽，從懷孕中期肚子變大、骨盆血流快速增加後，就會有痔瘡困擾。雅丰麗緻診所大腸直腸外科醫師黃郁純表示，女性在懷孕期間為了養育小寶寶，子宮會變大，腹壓增加，容易壓迫到周圍的血管及直腸，將肛管內的軟組織擠出肛門，形成痔瘡脫垂，或使本來存在的痔瘡向外脫出。

另外懷孕期間，一種稱為促黃體生成素的女性荷爾蒙分泌旺盛，也會誘發血液回流不佳。

黃郁純表示，生產時的擠壓也會對肛門周圍造成極大的負擔，另外加上縫合會陰的撕裂傷或切割傷，容易傷到肛門周圍的肌肉和神經，也對肛門周圍產生負面影響。

收治34歲劉姓孕媽咪的黃郁純表示，孕婦第一胎生產完之後，婦產科醫師就告訴她有痔瘡問題，給她藥膏塗抹。但第2胎懷孕期間，痔瘡又發作且症狀越來越嚴重，經由婦產科醫師轉介到大腸直腸外科，經診察後發現，原本就發作過的痔瘡更為充血，排便後都會脫垂到肛門口外，需要用手推回去。但因處於懷孕期間，建議藥膏塗抹及溫水坐浴，產後視狀況來決定下一步治療。

沒想到，產後做月子期間，痔瘡依然充血腫脹，腫脹的痔瘡就如一朵小菊花，甚至摸到一塊隆起的深紅色血栓，排便時出血情形也越來越明顯，劉姓孕媽咪痛到多日無法入睡，甚至碰了就流血，連坐著都如坐針氈，真的是一胎比一胎嚴重。所幸靠微創痔瘡手術，很快地恢復正常如廁狀態，和新生兒一起展開新生活。

黃郁純表示，針對痔瘡較為嚴重、症狀無法再以藥膏藥物控制、或反覆發作引發生活困擾時，可考慮外科手術治療積極介入，新式痔瘡微創治療方式如超音波刀、二極體雷射、組織凝集儀可以選擇，比起傳統痔瘡手術可達到疼痛度較低、恢復較快的效果。

至於執行手術的時機，黃郁純建議，產後坐月子期間就可以進行，若是自然產，則建議剪會陰的傷口癒合後，約7-10天，剖腹產後14天。