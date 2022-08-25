金門金湖學區排定校園清消作業日程，陳文顧鎮長親自帶隊消毒，替辛勞的環保人員加油打氣外，也盼望給師生一個健康、安全的教學環境。（ 金湖鎮公所提供）

各級學校即將開學，金門金湖學區排定校園清消作業日程，陳文顧鎮長親自帶隊消毒，替辛勞的環保人員加油打氣外，也盼望給師生一個健康、安全的教學環境。

111學年度第一學期即將於8月30日開學，目前新冠疫情仍未消散，變種新型病毒更蠢蠢欲動，讓家長十分擔心。

金湖鎮公所組成專責清消團隊，全面強化學校防疫，陳文顧鎮長今天率環保課長李博豪，帶領清潔隊同仁進入校園外，也將進一步執行社區和公共場所如菜市場、公車站和民眾洽公機關的熱點防疫、消毒工作，替鄉親做好第一線防護。