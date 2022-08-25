近五年最佳！jpp-KY經寶精密（5284）公告董事會通過第二季財報，2022年第二季累積營收7.83億元，本期淨利1.02億元，上半年基本每股盈餘2.33元，超過去年同期2.03元，毛利率達34.45％，創下近五年來同期新高，一掃兩年多來疫情影響的陰霾，迎來谷底翻揚的曙光。

經寶精密為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，專營航太、通訊、電子、食品工業、能源等利基型市場，為Airbus320系列駕駛艙航電機構件在亞洲地區的主要供應商，也是亞洲地區少數幾家在法國成立子公司就近開拓市場的航太製造商，唯近兩年多來受到新冠疫情的衝擊，航太產品營收銳減至2成，為因應環境的變遷，公司積極進行多角化的經營策略，2021年與泰國機車製造商NST合資成立子公司i-Motor，發表了泰國第一款自行研發的國產電動機車Vapor原型車，並在2022年陸續和泰國第三大能源商旗下電動機車租賃平台winnonie及第一大能源商旗下子公司ＯＲ合作電動機車及充電樁，宣布進軍泰國電動機車市場，經寶旗下另一家子公司Wefly航空訓練學校也和泰航結盟，入股泰航的飛行訓練中心，深入泰國的航太產業，布局航太維修市場，除此之外，因應伺服器及其他機構件的高度成長需求，建立了自動噴漆產線，並進一步擴建自動化沖壓產線，為疫後時代的產業復甦提前做好準備。

展望下半年，航太產業浴火重生，自去年回復到疫情前5～6成的營運，至今年第三季已逐漸恢復到疫情前的水準，除了原本的航電機構件產品料號，也成功開發出貨機改裝結構件的產品料號，目前正在試產當中，和客戶研發的數位飲料機也自去年第四季推出以來，火速在2022年成為討論度最高的熱門商品，客戶佈點供不應求，電動機車換電站及充電樁也接到新的訂單進行當中，量產中的伺服器及機櫃（Rack）持續暢旺，新客戶訂單也隨著沖壓產線擴建完成後，最快將於第四季加入投產，雖然8月因為歐洲放暑假工時減少，合併營收會略微下滑外，隨著新產能的開出及新項目的進行，9月開始到明年將有機會再創營運高峰。