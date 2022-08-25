大陸國防部發布微信公號消息，大陸國防部25日下午舉行例行記者會，新聞局副局長、發言人譚克非大校答記者問表示，大陸國防部駁斥美日對共軍環台軍事演訓活動的無端指責。

記者提問稱，美日等國官員近期多次發聲指責中國軍隊在台灣附近開展的軍事演訓活動，有何評論。

譚克非回應，有關國家的言論完全是顛倒黑白、甩鍋推責，中方已多次表明了堅決反對的立場。當前台海局勢的前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。中國人民解放軍近期在台灣附近開展的一系列軍事演訓活動公開、透明、專業、適度，是對挑釁者、攪局者的警示回擊，是堅決捍衛國家主權和領土完整的正當、正義之舉。

美國作為這場危機的始作俑者，應當也必須為此承擔全部責任。美方應切實恪守一個中國原則，立即採取措施糾正錯誤，而不是進一步加劇台海局勢緊張。

譚克非說，近期，日方附和美方涉台消極言行，渲染所謂「中國軍事威脅」，是極不負責任的。一段時間以來，日方持續增加防衛預算，強化軍力部署，已經引發地區國家和國際社會高度警惕。中方敦促日方深刻反省自身侵略歷史，停止對中方的造謠抹黑，多做有利於增進與鄰國互信、有利於維護地區和平穩定的事情。