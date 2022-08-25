《咱的城 咱的市 咱台灣的味》主持人荒山亮。（華視提供）

荒山亮走訪各個縣市挖掘台灣味。（華視提供）

華視每周五《晨間新聞》「華視氣象到你家」將鏡頭拉至戶外，由人氣氣象主播莊雨潔走訪各地，用與眾不同的播報方式，以最即時沉浸式的視角，帶觀眾朋友了解最新天氣狀況，更結合生活新知，介紹各地好玩景點與美食，挖掘台灣秘境，最新內容中她帶觀眾走訪濃濃復古味的大稻埕，品嘗永樂商場在地美食，「過往我曾經著迷手工製作，常常到永樂商場買布，卻沒有想到，這裡的美食也獨樹一幟，其中旗魚米粉最讓我驚豔。」

漫步在懷舊老街，欣賞百年歷史建築，與舊時光來場約會，莊雨潔說：「走在古色古香的街道，身心瞬間完全放鬆，而且這裡有許多近年來很夯的老宅咖啡廳，品嚐美食之餘，還可以拍美照分享，從百年建築裡，感受時代的變遷。」談到如何更新美食口袋名單，她笑說：「剛好華視最近堆出新美食行腳節目《咱的城 咱的市 咱台灣的味》，介紹各縣市隱藏版料理，才發現原來台灣還有這麼多美食等著我們，每次邊看邊筆記，吆喝朋友們一起去吃！」說到必吃美食，莊雨潔也分享她的最愛：「我對臭豆腐情有獨鍾，甚至吃出心得，最關鍵的就是要炸得酥脆，這次吃到的旗魚米粉，還有很多炸物，都掌握了酥脆秘訣，讓我忍不住吃滿一大桌！」

她透露荒山亮主持的新台語美食行腳節目《咱的城 咱的市 咱台灣的味》讓她多了許多美食口袋名單，像是這次播氣象的地點大稻埕，就剛好是這次節目的主題。荒山亮也在節目中驚呼大稻埕美食臥虎藏龍，「大家想到永樂商場，就會聯想到布料批發地，但其實商場周邊有許多道地的台灣料理，買布逛街兼吃飽吃滿，成為現在文藝年輕人最時尚的活動！」

他說，像是擁有80年歷史老字號的潤餅、連日本電視台都會來報導的旗魚米粉、還有百年糕餅老店等等，周末走一趟大稻埕，用傳統道地台灣味，幫心靈充電！金曲歌王荒山亮也在節目中獻唱〈人生留聲機〉，會選擇這首歌曲，荒山亮表示：「擁有百年歷史的大稻埕，每座老房子藏著許多人的回憶，街邊小吃的世代傳承，守著親人的初心。就像歌詞提到『往事親像昨日』希望大家可以邊看播出，邊回憶曾經屬於自己的風華時光。」

他也搶先透露《咱的城 咱的市 咱台灣的味》下一站將到異國美食聚集地「桃園」，從忠貞眷村體驗老屋改建新風貌，一探時下最潮流的復古工業風景點，主持人荒山亮搶先預告：「這次伴隨節目來到忠貞市場，讓我大開眼見!以為市場都是販賣較傳統的料理，深入走訪才發現有非常多元與各國文化特色小店，以及印尼、雲南、越南、泰國等到道地美食，喜歡異國料理的朋友一定要來趟忠貞市場！」

其中一間麻辣滷味店令荒山亮印象最深刻：「店家老闆永遠忘不了父親做的滷味，直到父親過世在整理遺物時發現父親的日記和食譜，決定傳承父親的家鄉滷味。」荒山亮回憶說道：「訪問時老闆數度哽咽父親無法吃到自己做的滷味，用美食道出親情的思念，讓我印象非常深刻，每道美食的背後，都有一段屬於他的故事，這是我錄這節目最大的體悟。」