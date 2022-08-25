台積電大埔封裝測試廠即將啟用。（謝明俊攝）

竹南鎮公所推出新生兒補貼1萬元，來獎勵生育。（謝明俊攝）

為了鼓勵年輕人多生育，竹南鎮公所特別制定了「竹南鎮生育津貼發放自治條例」，只要是家中有今年元旦以後出生的新生嬰兒，並設籍在竹南鎮，每人發給1萬元獎勵金，鎮公所將從9月12日起收件接受申請，預計在收件後次月發放，歡迎大家多多生育，增產報國。

竹南鎮目前人口約為8萬5千多人，公所為因應目前鎮內人口出生率下降，鼓勵生育並支持家庭育兒，落實婦幼福利政策，市公所特別制定「苗栗縣竹南鎮生育津貼發放自治條例」，並已獲鎮代會全數支持通過。

根據這項條例，凡是從今年元旦以後出生的新生兒，並已完成出生登記且設籍在竹南鎮者，申請人是領有國民身分證的竹南鎮民，並已設戶籍本鎮達一年以上，或是領有居留證的新住民並已在本鎮居留達一年以上，符合規定之一且申請時仍設籍在本鎮者，得申請發給本津貼，每名新生兒發給1萬元整。

竹南鎮公提醒申請人應備妥下列文件至鎮公所申請，包括新生兒及申請人三個月內戶口名簿，需含詳細記事欄或戶籍謄本。申請人的身分證及印章，如委託他人代辦，需填寫委託申請欄及檢附代辦人的身分證及印章。竹南鎮農會或其他金融機構的存摺封面影本，實際照顧者申請切結書，如果申請人為父母雙方或監護人則免附。

竹南鎮長方進興表示，目前竹南鎮有竹南科園區、竹南工業區、廣源科學園區及大埔特定區等，目前台積電封裝測試廠已進駐大埔特定區，並將正式運轉，未來將有更多的年輕科技人才進駐，鎮公所照顧年輕鎮民，除了新生幼兒外，設籍竹南鎮的學童們還可享受教育獎助金及相關補助，鎮公所歡迎年輕族群入住竹南，踴躍增產報國。符合申請新生兒津貼資格者可自9月12日起，前往竹南鎮公所社會文化課8號櫃台送申請，核可後統一於申請的次月月底前撥款。