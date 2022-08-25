彰化縣警察局執行酒駕攔檢。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局執行酒駕攔檢。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

酒駕害人害己，悲劇不斷，彰化縣道安統計資料顯示，2018年酒駕死亡人數3人、受傷人數553人，2021年死亡人數9人、受傷人數665人，分別成長2倍和20.25％，審計室指出，執法密度待加強，彰化縣警察局表示，經滾動檢討，今年同時段死亡和受傷人數都已降低

根據彰化縣警察局統計顯示，加強取締酒後駕車及移送法辦件數，2019年度達到3294件、2519件，但逐年減少，2021年2566件、1914件，累計減少728件、605件。

審計室審核報告指出，死傷人數增加、取締和移送件數卻減少，顯示執法密度有待再加強，且2021年實施專案酒駕攔截勤務共1246次，其中同一處實施攔檢10次以上者，計467次、約37.48％。

審計室並指出，運用地理資訊系統分析，彰化縣超過5成飲酒場所位於酒駕攔檢地點500公尺範圍外，但超過3成酒後駕車肇事地點位於飲酒長所500公尺範圍內，且其中近4成位於彰化。

彰化縣警察局表示，執行取締酒後駕車之攔檢地點，最基本考慮是執勤安全，如有危害執勤員警或駕駛人安全的路檢點，如彎路、路幅太小、陸橋或住宅區之道路，均暫排除路減實施酒測，要尋覓安全的路檢地點，確實不易，考量酒駕習性，常設點在鄉鎮交界等道路。

彰化縣警察局交通隊表示，鑒於去年死、傷人數增加，滾動分析酒駕肇事熱區和飲酒場所的關聯性，適時調整勤務時間和地點，並增加機動巡邏的方式。

彰化縣警察局交通隊副隊長許自強表示，統計至今年8月20日止，和去年同期相較，今年死亡人數3人、去年6人，減少3人；受傷人數今年330人、去年437人，減少107人。取締酒駕件數1998件、去年1487件，增加511件，約34.4％。

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