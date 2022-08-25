在日本富士通宣佈在下一個年度實施量子電腦商業化之後，大陸網路巨擘百度也隨即宣佈將推動產業級超導量子電腦。百度首席技術官王海峰在2022量子開發者大會上發布其產業級量子電腦「乾始」，推動全球首個全平臺量子計算軟硬一體化方案「量羲」，讓量子技術從實驗室走向產業化。

據《新浪網》報導，百度方面表示，「乾始」是集量子硬體、軟件平臺、量子應用的產業級超導量子計算機，「量羲」則是全平臺量子軟硬一體化解決方案。這一系列成果和整合創新標誌著百度打通了從硬體、平臺到應用的全鏈條，實現量子晶片到量子應用的轉化，從而讓量子從實驗室走向產業化。

百度在量子計算領域的一系列成果，實現量子晶片到量子應用的轉化，從而讓量子從實驗室走向產業化。圖為百度2022量子開發者大會。（圖／百度）

百度表示，「乾始」可在多方面的平臺使用，降低量子產業應用門檻。該計算機可利用量子計算解決典型計算機無法處理的難題，提升數字經濟生產力、在軟體平臺可通過雲服務獲取強大量子算力，提供人人皆可量子的產業級量子計算即時服務；在人工智慧可利用量子分類算法，加速經典數據的分類，提升分類的準確率等。

報導指出，百度量子自2018年3月成立以來，已先後發佈雲上量子脈衝系統「量脈」，雲量一體的量子機器學習平臺「量槳」，雲原生量子計算平臺「量易伏」，集教材、視頻、課程和編程一體化的量子學習知識庫「量易簡」。

日本富士通公司日前宣布將與理化學研究所一起推動量子計算機的實用化，預計在2023年度（2023年4月-2024年3月）開始向企業提供。這項劃時代的產品預計用於金融市場的預測、新材料和藥物開發。此一成果將鞏固日本在量子計算領域全球第3的地位，並催生日本在經濟產業與國防安全上的新技術。

際數據資訊(IDC)發布的調查報告指出，目前量子計算產業化正進入爆發式增長階段，全球量子計算市場將從2020年的4.12億美元，增長到2027年的86億美元，6年復合年增長率超過50%。