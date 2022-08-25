製作人兼編劇于正，多年來創作不少經典作品，也捧紅不少的女明星。日前他和偶像女團《火箭女團101》出身的新生代小花吳宣儀合照，讓外界紛紛猜測兩人應有合作，果然于正在文中喊話，只要合照能登上微博熱搜，就要給她當女主角，想不到「P圖痕跡過重」被網友灌爆留言，對此，他也出面解釋了。

于正作為大陸知名金牌編劇，多年投資製作影視的眼光獨特，超夯宮鬥劇《延禧攻略》便出自他之手，甫一推出就紅遍整個華人圈。近期在微博曬出和吳宣儀的合照，背景正是他成立的「歡娛影視」會議室，二人開心對著鏡頭比Ya，結果因他美顏濾鏡開得太重，弄得外貌看似非常不自然，反遭大批網友嘲笑。

吳宣儀是大陸的新生代小花。(圖/吳宣儀 微博)

今日，于正也在微博做出回應，現年44歲的他表示給女明星P圖的理由，是因為他本身外貌以及年齡。他也曬出只有照片原圖，並解釋如果不P圖，以他的狀態無法站在女明星的旁邊，並搞笑稱：「我還不想成為他們的爹」。

于正笑稱P圖是為了不讓自己在女明星旁邊太慘。(圖/于正 微博)

網友們一看到于正曬出的原圖，就有人點出「可以只Ｐ單人」，于正則回應「不會單Ｐ，只會一鍵美顏」；也有人問道，「(新戲)現在定人了嗎？」于正表示，「沒定完呢！還在尋找中！」；也有人笑虧于正，「你是不是為了說明你相機其實很好看才放這張的？」，于正則解釋「人艱不拆！」並說新戲預計年底開拍。