富邦悍將「哈佛學霸」安得勝由於不適應中職比賽用球縫線導致手指二度破皮，近期被下達「禁球令」就是希望他手指傷口能早點癒合，但若真的趕不上、羅力引退賽後也無法再登板，還有4本土、1洋投的備案人選。

總教練丘昌榮表示，今天安得勝有去輔大看醫生，針對手指破皮部分尋求醫生建議，「這2、3天不會讓他投球，讓醫生看一下也比較安心，今天他心癢又想要投球，但羅曼有跟他講不行，要下週一才可以讓他貼紮投球。」

昨天丘總提到，若是安得勝調整不及可能會讓羅力在9月2日引退賽後再於客場投一場，今天賽前他強調這是最壞打算，「我們還有很多人選，像是（陳）鴻文、（李）子強、楊彬、游霆崴，甚至我們也有開會討論過要把富藍戈先發，但球數是最大考量。」

丘總強調，目前陣中若有需要先發投手都有人選，至於羅力在9月2日引退賽後是否還會登板就看公司安排，「也要球團、經紀公司同意，我們都有備案。」