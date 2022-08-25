上午因颱風而休市，在下午恢復交易後，港股高開149點，並開高走高，最多升721點。國務院推出的加碼經濟刺激措施，有利市場氣氛。

周四香港恆生指數收漲699.64點或3.63%，為19968.38點。國企股(H股)升283.20點或4.31%，為6848.89點。

國務院周三推出19項接續政策，總計1兆人民幣的刺激措施，並集中在基礎建設上，以抵銷防疫封鎖和房地產問題帶來的影響；另外並有支援平台經濟措施。市場情緒造好，滬深指數升0.83%。

恆生科技指數更是大漲6.0%。京東大漲11%，報246.2港元；阿里巴巴升8.7%，報93.8港元；騰訊升4.8%，報325港元；美團漲8%；百度升9%；快手和蔚來皆上漲7%。

然仍有經濟學家不看好中國的刺激，認為這些措施不會影響大局，特別是房地產業困境嚴重。

投資人仍關注聯準會周四稍晚的演講。野村證券的Rob Subbaraman認為，目前經濟上的壞消息都被股市認為是好消息，因為會聯準會因此才會忌憚於貨幣收緊的力道。