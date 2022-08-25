錼創科技-KY創(6854)為創新板首發公司，備受市場與金融機關重視，錼創上周四(8月18日)正式上市，股價連拉第三根漲停、攻抵139.5元，上市第四天(8月23日)再衝146元、上漲4.65%後，便一路殺到126元跌停價，該日終場收跌8.24%，並爆出1608張大量。本周三、周四連續兩天以跌停作收，報104元，跌破105元承銷價，市值為111.47億元。

三大法人操作上，自營商上市6天即連續賣超114張，外資也連續賣超5天共1219張，不過周四已持平，不買也不賣。預估等待籌碼沉澱後，股價才可望回穩。

根據TrendForce最新研究「TrendForce 2022 Micro LED自發光顯示器成本與趨勢分析報告」數據顯示，至2026年Micro LED大型顯示器的4吋wafer約當量為114萬片；晶片產值預計達27億美元，2021~2026年複合成長率約241%。但較今年1月公布的2026年數據原為45億美元，相較上述的27億美元下跌4成。若以今(2022年)年的產值估計來看，一月時估約5400萬美元，但8月再調整後的估計值已降至1900萬美元，預估值更下修64.8%。

TrendForce表示，在眾多的Micro LED顯示應用領域中，大型顯示器是現階段引頸期盼的首要產品，但因品牌廠商尚未推出量產性的商品，致使Micro LED整體市場依舊停留在研發試驗階段，在進入量產商品化階段之前，目前仍有技術與成本的瓶頸尚未完全克服，因此未來技術瓶頸改善以晶片、巨量轉移、玻璃背板金屬製程等為主要方向，待相關技術成熟後，才能快速降低成本，加速進入量產商品化階段。