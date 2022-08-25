新湖分局於8月初接獲民眾報案，聲稱女兒以出國打工名義，遭人拐騙到柬埔寨，警方獲報後第一時間通報外交部請求協尋，並立即組成專案小組，經分析監視器影像、交通工具軌跡，鎖定顏姓犯嫌涉有重嫌，最後持拘票於顏男住家拘捕到案，並依涉嫌以詐術使人出國罪及人口販運防制法等罪，移送新竹地方檢察署偵辦。

有民眾報案，稱女兒遭人拐騙至柬埔寨打工，但因護照被扣而向母親求救。警方立即組成專案小組，經連日分析監視器影像、交通工具軌跡，鎖定顏姓犯嫌涉有重嫌，報請新竹地檢署檢察官指揮，於23日持搜索票及拘票於顏嫌住家將其拘捕到案，現場查扣智慧型手機1支、航班機票證明等物，將顏男移送新竹地檢署偵辦。

警方調查，該犯罪集團分工精細，先在社群軟體上張貼出國打工賺取高薪等廣告，引誘被害人上鉤，再派遣司機專車接送、機場引導通關一條龍的方式手把手得將被害人送出國，並仲介每名國人出國可收取新台幣10萬元左右報酬，警方將持續釐清其他被害人及其他涉案共犯。

新湖分局表承諾將持續向上溯源並大力掃蕩，淨化地方治安風氣，也呼籲社會新鮮人初入職場應徵工作時，務必小心謹慎以免落入詐騙陷阱。