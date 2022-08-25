又見離譜父母！1名女網友日前在路邊發現1輛「未發動、未開窗」的轎車後座，竟有1名男童獨自待在車內望著後方，該車在大熱天至少停了20分鐘，女網友隔著車窗問男童父母在哪，男童哭著搖頭，最後警方出面打電話通知，父親才現身，男童最後還脫口「爸爸去看新房子了」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前臨停在路邊幫孩子換尿布，抬頭時赫然發現前方1輛同樣停在路邊的轎車後座有名男童正透過擋風玻璃看著她，轎車「沒發動、窗戶也沒開」，她停在該處至少15分鐘，都沒有見到男童父母出現，後來隔著車窗問男童父母在哪，男童則滿臉淚痕地搖頭。

該女網友後來報警，警方通知車主前來開門，男童父母後來約莫又過了5分鐘才出現，而男童還脫口「爸爸去看新房子了」，讓原PO傻眼暴怒，發文說「這種天氣把小孩丟車上去看新房？怎麼不考慮去看紙紮屋」，認為父母千萬不能有僥倖心態，大熱天讓小孩獨自在車內很可能會中暑脫水，甚至喪命。

其他網友紛紛留言「謝謝你的熱心解救了孩子，這種天氣真的可怕」、「看房子也要帶小孩啊，真危險」、「好傻眼欸，一分鐘我就待不了了，至少也要開個窗或冷氣吧」、「所以孩子不是在嚇妳，而是在求救！這該死的爸爸」、「太誇張了吧！這天氣是想活活悶死孩子嗎」、「謝謝您，避免了一場可能發生的遺憾」。