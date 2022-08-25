大安區、信義區最大時雨量均破100毫米。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

大安區、信義區最大時雨量均破100毫米。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市今天下午下起暴雨，大安區、信義區最大時雨量均破100毫米，內湖、文山、松山及中山區時雨量均超過50毫米。台北市政府表示，北市災害應變中心於16時33分提升為二級開設，另外，有鑑於去年0604強降雨導致信義路車行地下道淹水，消防局已派員於現場預置抽水機組應變。

大安、信義時雨量飆破100毫米 北市災變中心二級開設

台北市政府指出，受到午後短延時強降雨影響，北市自15時30分起開始降雨，北市應變中心於16時14分啟動強化三級，截至16時30分，信義、大安、內湖、文山、松山及中山區時雨量均超過50毫米，其中信義區時雨量更達111毫米、大安區96.5毫米，因此於16時33分提升為二級開設，由消防局吳局長擔任指揮官。

北市府表示，水利署已發布北市大安區一級淹水警戒、文山區和松山區淹水二級警戒，氣象局也針對北市雙溪(楓林橋與碧溪橋)發布災防告警訊息，呼籲民眾盡速遠離該區域。

另外，北市府說明，有鑑於去年0604強降雨導致信義路車行地下道淹水的經驗，消防局已派員於現場預置抽水機組應變，目前尚無積淹水情形。