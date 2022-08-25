王宥忻近日出席演講活動。（固力狗娛樂提供）

王宥忻近日出席演講活動。（固力狗娛樂提供）

「財富女神」王宥忻近日與銷售大師湯姆霍普金斯同台演講，現場300位來自各界的菁英，一起學習情商和財商。其實房產大師湯姆霍普金斯來頭不小，平均每天賣1棟房子，王宥忻說：「湯姆霍普金斯除了極強的銷售業務能力，他80幾歲依然充滿熱情分享所學，真的需要很大的使命感。」

王宥忻過去家中破產到後來她白手起家，成功晉身億萬富翁，回想過去經歷許多挫折跟挑戰，她說：「我始終相信愛分享的人一定能獲得更多，像是現在的老公就是演講時認識的，也因為演講讓我找到一生相伴的人生伴侶。」她表示每當站在台上分享自己的故事，會議結束後都有人感謝她，因她的分享幫助了對方生命的改變，「就像是創造一個奇蹟，如果人可以改變世界，這會讓人對現狀更有信心去克服和改變，就會讓我感覺我做的事情實在是太有意義」。

王宥忻認為現在是知識和流量變現的時代，先前花3個月時間努力，一舉將羊駝麥可的TikTok及自己TikTok累積人數破10萬，目前總瀏覽率已突破3000萬，且她日前發行「萌獸樂園 NFT」，將帶著抽中特卡的幸運粉絲，一起品嘗億萬富翁的私房美食。