56歲日本男演員香川照之（かがわ てるゆき），在夯劇《半澤直樹》飾演反派角色「大和田」而爆紅，喜愛研究昆蟲的他，有「螳螂老師」的綽號，很受親子圈歡迎，還成為兒童教育應援大使；未料近日他承認對酒店女公關性騷擾，優質的形象蒙上陰影。

根據日媒《DAILY新潮》24日報導，香川照之2019年7月在銀座的酒店內對女公關伸狼爪，把手伸進洋裝裡強脫內衣，聞完內衣的味道後，再讓同包廂的3名客人輪流聞；不僅如此，香川照之強吻女公關並揉她的胸部，造成女方罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，決定提出告訴，但已在去年撤告。

香川照之沉默一天，今（25日）透過所屬事務所發表聲明，承認對女公關性騷擾，已深切反省、引以為戒，並已向女公關道歉，在發布這段聲明之前，有先徵求對方的同意；至於報導中提到的訴狀內容，因為香川照之不是被告，而且女公關已撤告，為了尊重當事人的心情，不再針對訴狀內容評論，所有的不快都是他不道德的行為導致，這次報導再度讓女公關感到不舒服，為此非常痛心，很抱歉給大家添了很大的麻煩。

香川照之因演出《半澤直樹》的反派「大和田」人氣翻漲，加上「螳螂老師」的身分，2016年起在NHK教育頻道開兒童節目，製作小學教材之外，還推出相關繪本、童裝品牌，去年10月更是接下TBS晨間綜合資訊節目《THE TIME,》的主持棒，相當活躍於娛樂圈，這次卻爆出負面消息，引發部分反彈的聲浪。