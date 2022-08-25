雪霸國家公園管理處為提升大鹿林道東線路基及路面安全，將從9月起對危險路段分段施工，先前雪管處公告部分路段施工，將管制禁止自行車進入，但經與施作廠商協調後，撤銷自行車管制，但雪管處要求自行車騎士在行經施工路段，須下車牽行，以保安全。
大鹿林道東線位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長19公里，為通往大霸尖山登山步道的主要路線，全線多處屬地質敏感區域及中高風險崩塌路段。考量山林開放後林道的安全及必要的物資運補與緊急救難等需求，針對大鹿林道東線目前較為危險或行路功能欠佳之路段進行整治。今年度工程主要包含下邊坡路基沖刷改善、路面縱坡度及積水改善，以增加路基的穩固及林道路面使用的安全性。
雪管處表示，原本規畫公告自9月15日至10月5日暫停腳踏自行車進入，考量施工範圍僅佔全線部分路段，經與施工廠商協調後，於施工期間仍開放腳踏自行車通行，但行經施工路段時，請注意安全，並以牽行方式通過。
雪管處公布修改後交通管制措施，工程將分3階段施工，第1階段自9月5日至14日，施工期間正常通行。第2階段自9月15日至10月5日，自0.3K暫停車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出，但騎乘腳踏自行車的遊客，行經施工路段時，請注意安全，並以牽行方式通過。第3階段自10月1日至5日，於大鹿林道東線0.1K及0.3K停車場處將進行施工，期間大鹿林道東線不開放車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出。雪管處對施工期間造成不便請遊客見諒。
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