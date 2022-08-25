李小龍公司訴真功夫速食一般人格權糾紛案開庭，被告LOGO已改。圖為8月25日，真功夫餐飲官方微信公眾號截圖。（澎湃新聞）

大陸澎湃新聞報導， Bruce Lee EnterprisesLLC（李小龍有限責任公司）訴上海真功夫速食管理有限公司、廣州市真功夫餐飲管理有限公司、廣州真功夫速食連鎖管理有限公司一案25日上午9時在上海市第二中級人民法院開庭審理，案由為一般人格權糾紛。據悉，當天庭審只是全部庭審環節中的一部分，具體細節要等待法院披露。上海二中院稱，該案仍在進一步審理中。

澎湃新聞報導，25日查詢「真功夫」餐飲官方微信公眾號、官方微博發現，其使用的logo形象圖示已經發生更改，不再是之前酷似李小龍的形象，動作也有一些變化。

李小龍公司法人代表為李小龍女兒（Shannon Lee，中文名：李香凝），據此前報導，因真功夫餐飲使用酷似李小龍形象圖示長達15年，2019年底，李小龍公司提起訴訟，要求真功夫立即停止使用李小龍形象、在媒體版面上連續90日澄清其與李小龍無關，並請求法院判令真功夫賠償其經濟損失2.1億元（人民幣，下同， 約合新台幣9.15億元），以及維權合理開支8.8萬元。2019年12月26日，上海二中院正式受理此案。

而在當時，真功夫餐飲管理有限公司回應表示：「真功夫系列商標，是由公司申請、國家商標局嚴格審查後授權的，已經使用了15年，商標是否侵權，多年前也曾有過爭議，但商標一直沒有被判定侵權或者撤銷的行政或司法結論。目前正積極研究案情、準備應訴。」