勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司25日舉辦「轉型永續金融，收益綠色未來」金融業ESG治理與實踐研討會，共同探討金融業面臨全球氣候變遷的風險因應。

兼顧永續與收益的綠色金融逐漸成為顯學，勤業眾信指出，所有產業也都必然地走向淨零轉型，金融業更需要提升主動性，透過市場資金引導、積極帶動投融資對象及產業生態圈的低碳轉型，發揮其永續影響力。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務資深執行副總經理劉曉軒表示，自2015年起，各地政府開始發展氣候風險相關的監管制度，並成立許多跨國機構以建立一致的監管標準，現行歐盟、英國、澳洲、香港、中國大陸等地區正在推動氣候風險壓力測試，甚至已完成第一次的壓力測試並頒布結果報告。

台灣金管會於2021年也發布本國銀行業氣候風險財務揭露指引，規範銀行業自2023年起需開始提供氣候風險的相關財務揭露，其中亦包含壓力測試結果。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理李介文強調，為達到淨零排放目標，全球各地金融管理機關皆已發布氣候相關管理政策及法規，國際永續準則委員會亦發布「IFRS S2氣候相關揭露」草案，加強與建立更明確可遵循之揭露框架，以滿足投資者氣候相關的資訊需求。

而金融機構除自身營運淨零外，更應強化投融資業務之氣候風險管理，引導產業淨零轉型。建議參考由巴塞爾銀行監理委員會發布之「氣候相關財務風險管理原則」，針對公司治理、內部控制架構、資本和流動性適足性管理、風險管理、管理監控與報告及情境分析等面向將氣候風險整合於現行風險管理架構中，進而提升營運韌性，運用金融市場資金引導機制，推動產業生態圈低碳轉型，並協助達成台灣2050淨零排放目標。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理陸孝立指出，面對日趨嚴重之氣候變遷風險衝擊，金融業者應將氣候風險管理精神融入企業文化與營運決策中，透過建立氣候風險管理評估機制，以審視自身氣候變遷風險之韌性及落實自身營運低碳轉型。此外，金融業者應發揮資金引導者之重要角色，提供資金支持以協助碳密集度較高或棕色產業的企業實現綠色轉型，並進一步積極透過與客戶議合，以引領產業及整體社會永續發展。