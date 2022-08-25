國際財政協會（IFA）與安永聯合會計師事務所25日舉辦2022年度女性沙龍雅聚，以「多元共融的女力生涯」為主題，加深稅務交流與工作經驗傳承。

安永指出，國際財政協會（IFA）中華民國總會自成立以來，致力於關注國際稅務議題領域，IFA中華民國總會於2020年加入國際財政協會女性交流網絡（WIN），提供從事稅務領域的專業女性專屬的交流平台、引領友善的稅務工作環境。

財長蘇建榮表示，IFA中華民國總會致力於創造產官學交流，時常拋磚引玉，透過舉辦多場稅務研討會，深入探討各項稅務議題，作為政策研擬的重要參考。

WIN為IFA下的女性交流網絡，近年來持續推動女性參與國際租稅領域，引領及鼓勵女性展現自我。

蘇建榮指出，目前財政部稅務工作領導團隊有超過7成由優秀的女性同仁組成，財政部有兩位次長、賦稅署署長與五區國稅局長均為傑出女性，更是重要賦稅改革及稅務工作要角。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳也表示，安永作為國際性專業的會計師事務所，多年來皆深耕於性別議題和多元發展等領域，舉凡公司文化、升遷管道、社團聚會與團隊互動，致力為女性或多元性別創造開放、包容和友善的工作氛圍，鼓勵大家追求自我實現。目前，稅務領域有許多優秀的女性前輩投入，在職涯道路發光發熱，期許大家跳脫性別的束縛，找到自己前進的方向。